Aurelia Bis la rabbia dei lavoratori Così non riusciamo più a vivere

L'inflazione galoppante e la stagnazione dei salari stanno gettando i lavoratori in una crisi senza precedenti. A La Spezia, la rabbia si fa sentire nella voce di chi non riesce più a far fronte alle spese quotidiane. In un contesto di promesse disattese, la frustrazione cresce, e la dignità di milioni di cittadini è in gioco.

La Spezia, 13 maggio 2025 – “Non sappiamo più come fare a pagare l’affitto e le bollette. Anche fare la spesa o andare in farmacia per acquistare una medicina sta diventando un problema. Ci sentiamo presi in giro, ci avevano detto che questa situazione non sarebbe capitata nuovamente, invece ci troviamo ancora senza stipendio e senza certezze sul futuro”. Hanno gli occhi stanchi, addosso l’amarezza e la rabbia di chi da due mesi lavora senza stipendio né prospettive. Sono i quattordici lavoratori di Ici Costruzioni, azienda titolare dell’appalto dello stralcio A del terzo lotto della variante Aurelia, che da ieri sono in stato di agitazione, pronti a fermarsi se le istituzioni non offriranno solide rassicurazioni sulla ripresa di un cantiere che, finanziato con soldi pubblici, da diversi mesi è al palo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aurelia Bis, la rabbia dei lavoratori. “Così non riusciamo più a vivere”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aurelia Bis, la rabbia dei lavoratori. “Così non riusciamo più a vivere” - “I lavoratori – aggiunge Mattia Tivegna, segretario Fillea Cgil – sono con l’acqua alla gola. L’azienda ha procedure di ristrutturazione del debito che evidentemente non stanno portando ai risultati ... 🔗lanazione.it

Aurelia bis, la rabbia dei lavoratori a Savona e La Spezia - Anas ha ribadito che salderà gli stipendi non ancora pagati dall'impresa, ma ora gli addetti vogliono garanzie sul futuro dei due cantieri ... 🔗rainews.it

Aurelia bis La Spezia e Savona, lavoratori in agitazione. Filca Cisl: "Anas ci dica quando salderà gli stipendi" - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ... 🔗telenord.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Decesso in casa: ecco cosa fare se viene a mancare un proprio caro

Cosa fare quando muore un congiunto in casa? Naturalmente si può restare spiazzati dal dolore della perdita, ma ci sono alcune incombenze anche di carattere burocratico, che dobbiamo mettere in atto proprio in un momento difficile.