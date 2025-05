Auguri a Giuseppe e Antonella | una promessa un cammino che inizia

Auguri a Giuseppe e Antonella! Oggi celebrano una promessa che segna l'inizio di un cammino insieme. Con questo gesto semplice ma profondo, uniscono le loro vite in un amore che crescerà e si fortificherà nel tempo. Non servono parole elaborate: il loro legame è già scritto nel cuore. Felicitazioni per questa nuova avventura!

Oggi Giuseppe e Antonella hanno dato parola. Con questa espressione semplice e antica, si è aperto un nuovo capitolo della loro vita: la promessa di matrimonio. Un gesto silenzioso, ma carico di significato, che unisce due persone nel proposito di costruire insieme il proprio futuro. Non servono. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Auguri a Giuseppe e Antonella: una promessa, un cammino che inizia

