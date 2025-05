Auditel 12 maggio | Rai domina con Gerri Affari Tuoi e L’Eredità contro i concorrenti

La serata del 12 maggio 2025 ha messo in evidenza la forza della Rai, con programmi come "Gerri – Affari Tuoi" e "L’Eredità" che hanno dominato i dati Auditel. La competizione con i concorrenti è stata intensa, ma la rete pubblica ha saputo attirare un vasto pubblico, confermando la sua leadership nel panorama televisivo.

La serata del 12 maggio 2025 ha visto una competizione serrata tra diversi programmi televisivi, con dati Auditel che confermano la supremazia della Rai in diverse fasce orarie. Il palinsesto della serata ha raccolto un ampio pubblico, e ogni fascia di orario ha portato a un confronto netto tra le testate televisive.

