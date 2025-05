Attori e registi contro il ministro Giuli dopo gli attacchi a Geppi Cucciari e Elio Germano | Chiediamo un incontro

Attori e registi italiani, tra cui nomi illustri come Paolo Sorrentino e Nanni Moretti, si schierano in difesa di Geppi Cucciari ed Elio Germano dopo le recenti dichiarazioni del ministro Giuli. Attraverso una lettera aperta, chiedono un incontro per discutere le tematiche sollevate e tutelare la libertà di espressione nel settore culturale.

Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Giuseppe Tornatore; Jasmine Trinca, Maura Delpero, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. Sono solo alcuni dei circa cento nomi tra Attori e registi italiani che hanno firmato la lettera aperta indirizzata al ministro della Cultura Alessandro. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Attori e registi contro il ministro Giuli dopo gli attacchi a Geppi Cucciari e Elio Germano: "Chiediamo un incontro"

