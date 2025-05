attira una 14enne in cantina per abusare di lei a processo un uomo di 67 anni ma il procedimento al tribunale di latina è da rifare per un difetto nell atto del rinvio a giudizio

Un caso di molestie che ha scosso la comunità di Latina coinvolge un uomo di 67 anni accusato di aver attirato una 14enne in cantina. Il processo, tuttavia, dovrà essere ripetuto a causa di un errore formale nel rinvio a giudizio. La coraggiosa denuncia della giovane vittima rappresenta un atto di forza in una triste vicenda.

Una brutta storia di molestie ai danni di una ragazzina di 14 anni è finita in Tribunale. Alla sbarra un uomo, classe 1954, all'epoca dei fatti, nel 2021, 67enne. Una storia anche di coraggio, però, quello dimostrato dalla giovanissima che ha denunciato quanto accaduto.Il processo al molestatore doveva iniziare in questi giorni al Tribunale di Latina, ma un problema nell'atto di rinvio a giudizio ha creato i presupposti perché il procedimento fosse dichiarato nullo. L'iter andrà quindi ripetuto.Gli episodi contestati, come detto, risalgono al 2021 quando l'uomo, residente a Cori, con una scusa, ha Attirato la ragazzina di una cantina. In un contesto di manipolazioni psicologiche, l'imputato avrebbe tentato di guadagnare la fiducia della giovane per riuscire ad avere un vero rapporto sessuale.