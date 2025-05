Atterraggio d’emergenza del Piper a Padova | pilota illeso studenti e cavi danneggiati

Oggi pomeriggio, un aereo da turismo Piper ha effettuato un atterraggio d'emergenza nei pressi di Padova, provocando danneggiamenti ai cavi elettrici. Fortunatamente, il pilota è rimasto illeso. Intervenuti prontamente la Polizia scientifica e la Digos per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell'area. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla causa dell'incidente.

Nel pomeriggio di oggi, la Polizia scientifica insieme a la Digos sono intervenuti in seguito a un’emergenza che ha visto coinvolto un aereo da turismo. L’incidente si è verificato in una via poco distante da Padova, dove l’aeromobile ha effettuato un atterraggio d’emergenza in una zona non abitata. L’intervento tempestivo dei tecnici e dei soccorritori . L'articolo Atterraggio d’emergenza del Piper a Padova: pilota illeso, studenti e cavi danneggiati è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Atterraggio d’emergenza del Piper a Padova: pilota illeso, studenti e cavi danneggiati

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atterraggio d'emergenza in Padova: u Piper atterra nantu à una strada

Scrive notizie.it: Oggi, la città di Padova è stata teatro di un drammatico atterraggio d’emergenza che ha coinvolto un aereo Piper con quattro persone a bordo. L’incidente è avvenuto nel quartiere Paltana, dove l’aereo ...

Aereo Piper atterra d’emergenza in strada a Padova: a bordo il pilota e 3 studenti, illesi

Come scrive fanpage.it: Oggi pomeriggio un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova: impauriti, ma illesi ...

Atterraggio d'emergenza in strada, paura per Piper con 4 persone

Lo riporta msn.com: Momenti di paura oggi a Padova per l'atterraggio d'emergenza di un Piper, con 4 persone a bordo, finito per un'avaria su una strada del quartiere Paltana, dopo aver urtato i cavi elettrici e alcuni al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Padova - bimba di 3 anni cade e muore in un canale di scolo

Malgrado l'immediato intervento dei presenti e del personale medico del 118, la bambina, trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, è deceduta poco dopo.