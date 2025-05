Attenti alle truffe | ecco quelle più diffuse e come prevenirle

Si è svolto oggi un incontro pubblico alla Camera del Lavoro di Lecco, organizzato da Cgil, Spi Cgil e Federconsumatori, per sensibilizzare la cittadinanza sulle truffe più diffuse. Le forze dell'ordine hanno condiviso preziosi consigli su come riconoscere e prevenire questi raggiri, contribuendo a tutelare la comunità e contrastare i casi registrati nel territorio.

Incontro pubblico con le forze dell’ordine per prevenire le truffe e constrare al meglio i casi registrati anche nel territorio lecchese. La Camera del Lavoro di Lecco ha ospitato infatti questo pomeriggio l’iniziativa organizzata da Cgil, Spi Cgil e Federconsumatori in tema di truffe, per. 🔗Leggi su Leccotoday.it