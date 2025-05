ATP Roma 2025 Lorenzo Musetti dà forfait dal torneo di doppio | Heliovaara Patten ai quarti

Lorenzo Musetti rinuncia a partecipare al torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista toscano non scenderà in campo insieme a Lorenzo Sonego, a causa di un problema al braccio che lo costringe a dare forfait nei quarti contro Heliovaara e Patten. Una decisione che pesa sul percorso dei due azzurri.

LorenzoMusetti non scenderà in campo questa sera nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: il toscano avrebbe dovuto giocare in coppia con Lorenzo Sonego il match valido per gli ottavi di finale, ma ha dato forfait con la motivazione ufficiale di un problema al braccio destro.Il tennista italiano parlerà con i giornalisti in conferenza stampa alle ore 21.30, ma appare lampante che, dopo la vittoria odierna contro il russo Daniil Medvedev, Musetti abbia voluto conservare le energie per affrontare al meglio il match di domani dei quarti di finale di singolare.L’azzurro affronterà uno tra il transalpino Arthur Fils ed il tedesco Alexander Zverev, al momento in campo, nell’ultimo match di giornata sul Campo Centrale, che inizierà non prima delle ore 20.30. Nel torneo di doppio, invece, avanzano ai quarti senza giocare il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten. 🔗Leggi su Oasport.it