atletica leggera insegnata a mille scolari

L'edizione 2025 di "Benessere Giovane" si avvia verso la conclusione, un evento che ha coinvolto mille scolari in un entusiasmante percorso di avvicinamento all'atletica leggera. Organizzata dall'associazione "Benessere in Movimento" con il supporto di Amadori e Conad, questa iniziativa promuove da quindici anni i valori dello sport tra i più giovani.

Si concluderà fra qualche giorno l'edizione 2025 di 'Benessere Giovane'", la manifestazione organizzata dall'associazione 'Benessere in Movimento' con il supporto di Amadori e Conad, che da quindici anni ha la missionea di far conoscere lo sport ai giovanissimi allievi delle scuole elementari cesenati.Un'edizione che anche quest'anno ha fatto riscontrare successo, entusiasmando i circa mille piccoli scolari, delle classi prime e seconde dei circoli didattici Carducci, Oltresavio, Vigne e Fiorita, che hanno partecipato. Il percorso, iniziato a fine gennaio, si è composto di sette lezioni, per un totale di 287 ore di attività, in cui dieci istruttori laureati in Scienze Motorie hanno guidato i ragazzi in esercizi legati alle basi dell'Atleticaleggera: correre, saltare, lanciare, elementi fondamentali per lo sviluppo motorio di base e per la pratica di ogni disciplina sportiva.