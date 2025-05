Athletic Club domenica 18 maggio il Palermo Legends | Toni e Sorrentino in campo per una serata di beneficenza

...propria celebrazione della storia del Palermo, con protagonisti d’eccezione come Toni e Sorrentino. Questo evento di beneficenza non solo riunisce i tifosi, ma sostiene anche iniziative locali. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile, all’insegna del calcio e della solidarietà, mentre i campioni del passato scendono in campo per una buona causa.

Un appuntamento che ogni vero tifoso nerorosa deve segnare in agenda: domenica 18 maggio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Salvatore Favazza di Terrasini si trasformerà nel teatro di una serata che promette emozioni, ricordi e solidarietà.“PalermoLegends” non è solo una partita, ma una vera e. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Athletic Club, domenica 18 maggio il "Palermo Legends": Toni e Sorrentino in campo per una serata di beneficenza

