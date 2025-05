Atalanta-Roma Pistocchi e Calvarese con Ranieri | Manca uniformità sull’uso del VAR

Il calcio italiano si interroga dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, un match segnato da polemiche e controversie arbitrali. La mancanza di uniformità nell'uso del VAR ha alimentato il dibattito, mentre la squadra di Ranieri, pur mostrando una rimonta sensazionale, si allontana dal sogno del quarto posto a due giornate dalla fine del campionato.

L’alba di un martedì che più amaro non si può, e non potrebbe essere altrimenti visto il risultato maturato al Gewiss Stadium ieri sera. La Roma cade contro l’Atalanta e non completa una rimonta che resta sensazionale, ma che avrebbe potuto regalare il 4° posto in solitario a due giornate dalla fine. Ora il sogno Champions si complica maledettamente, e il rammarico resta sia per una prestazione che poteva essere più coraggiosa sia per il rigore dato e poi tolto per il contatto tra Pasalic e Koné.Non si parla d’altro ed è ovvio che sia così, perché se ci è sempre stato detto che l’entità del contatto è a completa discrezione dell’arbitro, l’intervento del VAR non è giustificabile. Dello stesso avviso di Ranieri è anche l’ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese, che su X ha spiegato perché non si trova d’accordo con la decisone di Sozza e di Abisso al monitor: “Il contatto c’è col ginocchio, ma sembra lieve. 🔗Leggi su Sololaroma.it