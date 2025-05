Atalanta-Roma la moviola di Calvarese | Sozza impreciso il Var lo corregge quando non deve Manca uniformità

Nel corso della sfida Atalanta-Roma, la direzione di gara di Simone Sozza ha sollevato polemiche, con una gestione imprecisa e confusionaria, soprattutto nel finale. Nonostante i recenti successi in incontri difficili, la sua arbitrazione è apparsa poco uniforme, portando il VAR a intervenire in situazioni discutibili. Un match che ha messo in luce le criticità nel suo operato.

Dopo tre big match ben diretti, Simone Sozza, alla trentacinquesima presenza stagionale in stagione tra tutte le competizioni, inciampa al Gewiss Stadium: non mi è piaciuta la sua gestione tecnica, confusionaria soprattutto nel finale. Sceglie di tenere una soglia del fallo discretamente bassa fin dall'inizio, fischiando molti falli: chiuderà con un totale di ventotto falli fischiati, quattordici per parte. Dal punto di vista disciplinare, invece, fa bene a tenere nel taschino alcuni cartellini gialli, anche se alcuni episodi come quello del fallo a gamba alta di Angelino su De Ketelaere nel primo tempo avrebbero potuto essere sanzionati con un'ammonizione. Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social Poco dopo l'ora di gioco Sozza concede un calcio di rigore alla Roma per un presunto contatto tra Pasalic e Koné, revocato però dopo consulto al monitor (On Field Review). 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atalanta-Roma, la moviola di Calvarese: Sozza impreciso, il Var lo corregge quando non deve. Manca uniformità

