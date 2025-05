Atalanta-Roma il presidente dell’AIA | Rocchi mi ha detto che era giusto togliere il rigore

Il recente episodio del rigore revocato alla Roma contro l’Atalanta ha sollevato dibattiti accesi. Intervenendo sulla questione, il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha commentato: “Siamo sinceramente dispiaciuti per le dichiarazioni di Claudio Ranieri”, sottolineando così l'importanza di chiarire le decisioni arbitrali in un contesto tanto complesso.

Il rigore prima concesso e poi tolto dal VAR per la Roma contro l’Atalanta è destinato a far discutere per diverso tempi. Ai microfoni dell’Ansa, il presidentedell’AIA, Antonio Zappi, si è espresso sull’argomento: “Siamo sinceramente dispiaciuti per le dichiarazioni di Claudio Ranieri in merito all’episodio del rigore inizialmente assegnato per un contatto tra Pasalic e Koné, poi correttamente revocato dal Var. Il designatore Gianluca Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica che sarà illustrata pubblicamente anche nella prossima puntata di ‘Open VAR’“.Zappi ha poi proseguito: “Non si trattava di calcio di rigore. Pasalic interviene, ma è il giocatore della Roma che, per effetto della propria dinamica, finisce addosso all’avversario. Ranieri è un allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza, misura e cultura sportiva. 🔗Leggi su Sololaroma.it