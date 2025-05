Atalanta occhi puntati su Toloi Gasp a Genova ritrova Hien squalificato Djimsiti

Atalanta si prepara ad affrontare il Genoa con attenzione rivolta al capitano Toloi, alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro. Gasp potrà contare sul rientro di Hien, mentre Djimsiti, squalificato, lascerà spazio per il recupero. Mercoledì 14 maggio sono attese valutazioni decisive sulle condizioni di Toloi.

CALCIO. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento al polpaccio sinistro: mercoledì 14 maggio alla ripresa verranno valutate le sue condizioni. Sabato 17 col Genoa rientrerà in difesa lo svedese, un turno di stop a Berat. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, occhi puntati su Toloi. Gasp a Genova ritrova Hien, squalificato Djimsiti

