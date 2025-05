Atalanta batte Roma 2-1 e conquista la qualificazione matematica alla Champions League 2025

L'Atalanta conquista la qualificazione matematica alla Champions League 2025, diventando la terza squadra dopo Napoli e Inter. Nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, gli orobici superano la Roma 2-1, interrompendo la striscia positiva dei giallorossi e assicurandosi un posto tra le migliori squadre d'Europa con due giornate d'anticipo.

L'Atalanta è la terza squadra, dopo Napoli e Inter, a qualificarsi matematicamente alla prossima ChampionsLeague2025. Gli orobici centrano l'obiettivo con due giornate d'anticipo grazie al successo per 2-1 sulla Roma nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, interrompendo la striscia positiva di 19 risultati utili consecutivi dei giallorossi.Cronaca di Atalanta-Roma 2-1La partita si sblocca subito: al 9? Ademola Lookman approfitta di un errore difensivo di Rensch e porta avanti l'Atalanta, su assist di De Ketelaere. La Roma pareggia al 32? grazie a un perfetto cross di Soulé per la testa di Bryan Cristante, che batte Carnesecchi da distanza ravvicinata.Nel secondo tempo l'Atalanta accelera: dopo un gol annullato allaRoma per un rigore tolto dal VAR, sono i cambi di Gian Piero Gasperini a risultare decisivi.

