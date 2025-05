Atalanta batte Roma 2-1 con gol di Sulemana eliminando la striscia invittosa e consolidando il pass in Champions League

L'Atalanta ha battuto la Roma 2-1, interrompendo la striscia invittosa della squadra giallorossa, ferma a 19 partite. Con questa vittoria decisiva, i bergamaschi hanno consolidato il loro posto in Champions League, mentre la Roma ha perso un'opportunità cruciale per mantenere la lotta per il quarto posto. Un match intenso e fondamentale per entrambe le squadre.

La serata calcistica ha visto Atalanta trionfare per 2-1 in una partita decisiva che ha assicurato il passaggio in ChampionsLeague. Nel mentre, Roma ha visto finire la sua striscia di 19 partite senza sconfitte, perdendo inoltre un appuntamento importante per contestare il quarto posto, posizione cruciale per accedere alla principale competizione europea. Un risultato . L'articolo AtalantabatteRoma 2-1 con gol di Sulemana, eliminando la strisciainvittosa e consolidando il pass in ChampionsLeague è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Atalanta batte Roma 2-1 con gol di Sulemana, eliminando la striscia invittosa e consolidando il pass in Champions League

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, l'Atalanta batte la Roma e va in Champions - Niente sorpasso alla Lazio per i giallorossi che si fermano a Bergamo ... 🔗laziopress.it

Atalanta batte Roma 2-1 e conquista la Champions League - L'Atalanta vince contro la Roma, interrompendo la serie positiva dei giallorossi e assicurandosi il terzo posto in classifica. 🔗msn.com

Atalanta-Roma 2-1: video, gol e highlights - Il primo gol di Sulemana con la maglia nerazzurra, vale all’Atalanta la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. La squadra di Gasperini batte la Roma 2-1 e interrompe la serie positiva dei ... 🔗sport.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta - Roma TV Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche

13a giornata di Serie A. Atalanta - Roma Streaming, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.