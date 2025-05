Assunzioni Concorsi PNRR1 e PNRR2 | graduatorie dei vincitori con soglia del 30% idonei le novità del Decreto PA

I concorsi PNRR1 e PNRR2 per docenti di infanzia, primaria e secondaria introducono importanti novità con le graduatorie dei vincitori. Queste liste sono formate esclusivamente da candidati che raggiungono la soglia del 30% di idoneità, garantendo così un accesso diretto ai posti banditi per classe di concorso e regione, secondo le recenti disposizioni del decreto PA.

I Concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, indetti per infanzia, primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, si distinguono per la formazione di graduatorie di soli vincitori. Queste graduatorie includono un numero di candidati pari ai posti banditi per ogni classe di concorso e regione, utili ai fini delle Assunzioni. Coloro che superano tutte . AssunzioniConcorsiPNRR1 e PNRR2: graduatorie dei vincitori con soglia del 30% idonei, le novità del Decreto PA Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

