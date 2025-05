Assolto dopo 38 anni di carcere l’eclatante errore giudiziario in Gran Bretagna

Peter Sullivan, condannato ingiustamente per l'omicidio di una giovane donna, è stato finalmente assolto dopo 38 anni di detenzione. La sua storia rappresenta il più clamoroso errore giudiziario nella storia della Gran Bretagna, culminato con la decisione della Corte di Appello che ha ribaltato una sentenza ingiusta e restituito la libertà a un uomo innocente.

(Adnkronos) – Era stato condannato per l'omicidio di una 21enne e ha trascorso 38 anni in carcere, ora il 68enne Peter Sullivan è considerato vittima del più lungo ed eclatante erroregiudiziario nella storia della giustizia britannica. dopo 38 anni passati in carcere da innocente, la Corte di Appello di Londra ha annullato la sua . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

