Assolto definitivamente il figlio di Vasco Rossi per un incidente | “Davide messo alla gogna”

Davide Rossi, figlio del celebre cantante Vasco Rossi, è stato assolto definitivamente per un incidente avvenuto a Roma nel settembre 2016. I giudici hanno dichiarato che non ha causato lesioni né omesso soccorso. Vasco ha espresso la sua fiducia nel figlio, sottolineando la sua innocenza e comprendendo le ferite emotive che la vicenda ha lasciato.

Secondo i giudici, Davide Rossi non ha procurato lesioni né commesso omissione di soccorso nell'ambito di un incidente avvenuto a Roma a settembre del 2016. Così VascoRossi: "Non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Comprendo le sue ferite ancora aperte di innocente messoalla gogna dai media".

