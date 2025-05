Assicurazioni Aib Insurance Broker entra in Alis

Aib Insurance Broker si unisce con entusiasmo all'Associazione, portando con sé un'eccellente esperienza nella consulenza assicurativa e nella gestione dei rischi. Questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra rete di professionisti al servizio di privati e imprese, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e protezione per tutti.

(Adnkronos) – "Accogliamo con profondo orgoglio Aib InsuranceBroker nella nostra Associazione e ringraziamo per la fiducia accordata. La comprovata competenza dei professionisti di Aib nella consulenza assicurativa e nella gestione dei rischi, al servizio tanto dei privati quanto delle imprese, nonché la condivisione dei valori di efficienza, innovazione e centralità della persona, costituiscono risorse . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Assicurazioni, Aib Insurance Broker entra in Alis - 'Accogliamo con profondo orgoglio Aib Insurance Broker nella nostra Associazione e ringraziamo per la fiducia accordata. La comprovata competenza dei professionisti di Aib nella consulenza assicurativ ... 🔗msn.com

“A ogni starnuto mi spavento. Non voglio rivivere tutto questo, spero di essermi fermato in tempo”: il dramma di Berrettini - Un nuovo, ennesimo infortunio ha costretto Matteo Berrettini a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro, dopo il primo set (perso) del terzo turno contro il norvegese Casper R ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ranieri fuori controllo dopo Atalanta-Roma, è una furia contro Marelli: “Come fai a dire che non c’è?” - Dopo Napoli e Inter, l’ Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima Champions League. I bergamaschi raggiungono l’obiettivo con due giornate d’anticipo grazie alla vitto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

eToro: aumenta l'offerta di criptovalute del broker leader di social trading

Dopo il successo del 2020 e l’ottimo avvio nel 2021, con il raggiungimento di 20 milioni di utenti e la Spac per la quotazione in borsa, il broker eToro continua ad ampliare la sua proposta per gli investimenti in criptovalute.