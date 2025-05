Assi di Forza | le critiche di Salis Sarà un taglio dei collegamenti verso il centro

Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista, esprime preoccupazione per il progetto "4 Assi di Forza", presentato come un piano di rilancio della mobilità a Genova. Secondo Salis, queste misure potrebbero comportare un notevole ridimensionamento dei collegamenti diretti tra i quartieri collinari e il centro, minacciando l'accessibilità per i residenti.

La candidata sindaca della coalizione progressista Silvia Salis interviene sul progetto dei cosiddetti "4 Assi di Forza", presentato come un piano di rilancio della mobilità genovese. Secondo Salis, il progetto rischia di tradursi in un taglio ai collegamenti diretti tra i quartieri collinari e il centro città, con pesanti ripercussioni soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

