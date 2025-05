Assi di forza Gambino | Nessun taglio il nuovo modello migliora accessibilità e frequenze

Il dibattito sugli Assi di forza Gambino si intensifica, con il nuovo modello che promette maggior accessibilità e frequenze. La candidata sindaca progressista Silvia Salis contesta le affermazioni, sottolineando presunti tagli ai collegamenti dalle zone collinari al centro. Questa polemica accende un acceso confronto tra campo largo e centrodestra sul futuro della mobilità urbana.

Botta e risposta tra campo largo e centrodestra sul tema degli Assi di forza. La polemica si era accesa con le critiche della candidata sindaca progressista Silvia Salis che aveva parlato di tagli dei collegamenti dalle zone collinari al centro. Secondo Salis, in particolare, il progetto. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Assi di forza, Gambino: "Nessun taglio, il nuovo modello migliora accessibilità e frequenze"

Assi di forza, Gambino: "Nessun taglio, il nuovo modello migliora accessibilità e frequenze"

Secondo genovatoday.it: "Il progetto non comporta tagli alle linee collinari: al contrario, queste verranno potenziate in termini di frequenza e regolarità" assicura l'assessore alla Mobilità uscente ...

Corteo assi di forza, Gambino chiarisce: “Nessun taglio alle linee collinari”

Secondo msn.com: “Non ci sarà nessun ... Gambino, commentando la manifestazione che si è tenuta sabato tra Marassi e Quezzi per protestare contro il taglio dei bus collinari legato al progetto degli assi di ...

Assi di forza, Bucci: “Il progetto lo ha fatto un candidato Pd”. La replica: “Ha eseguito ordini”

Secondo msn.com: Salis boccia la rivoluzione del trasporto pubblico, il governatore: "Parli con Fabio Gregorio". I dem sulle barricate: "Scuse pretestuose, non scarichi le colpe sui lavoratori" ...

