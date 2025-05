assegno unico più corposo a chi ha di più

L'assegno unico presenta paradossi che meritano attenzione: risulta più sostanzioso per le famiglie con maggiori redditi. Questo accade a causa della combinazione tra l'inclusione dell'assegno nel calcolo dell'Isee e l'esenzione degli investimenti in titoli di Stato, evidenziando così le anomalie nel sistema di sostegno alle famiglie.

Paradossi degli aiuti alle famiglie: Assegnounico più pesante a chi ha di più. Succede per il combinato disposto di due elementi: il conteggio dell'Assegnounico per il calcolo dell'Isee e l'esenzione, invece, degli investimenti in titoli di Stato, sempre per calcolare l'Isee, indicatore fondamentale per accedere a misure e benefit sociali. "La ricomprensione dell'Assegnounico – spiega Fabrizio Molteni, vicepresidente Acli Brescia – fa sì che ci sono famiglie che, per effetto del beneficio dell'Assegno, escono da tutti i parametri per accedere a dote scuola e dote sport. Ciò significa che lo Stato con una mano dà, con l'altra toglie". Il problema si è acuito da quest'anno, con l'introduzione dell'esenzione dal calcolo Isee di investimenti fino a 50mila euro in titoli di Stato. "La ratio di questa misura si capisce, l'obiettivo è di favorire gli investimenti nel debito pubblico – sottolinea Molteni – ma questo fa sì che si redistribuisca al contrario".