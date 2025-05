Assegno unico maggio pagamenti posticipati | quando arrivano importi e come avere gli arretrati con il nuovo Isee

L'assegno unico e universale per i figli a carico di maggio 2025 subirà ritardi nei pagamenti. Scopri quando arriveranno i contributi e come richiedere gli arretrati utilizzando il nuovo ISEE. Resta aggiornato sulle ultime comunicazioni dell'INPS, come indicato nel messaggio numero 111 del 13 gennaio 2025.

quando verrà erogato l'Assegnounico e universale per i figli a carico di maggio? Il messaggio dell'Inps (il numero 111 del 13 gennaio 2025), in questa prima parte. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assegno unico maggio, pagamenti posticipati: quando arrivano, importi e come avere gli arretrati con il nuovo Isee

