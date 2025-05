assegnate le guglie della grande milano calabrò brambilla e postiglione i premiati

Ieri, nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, si è svolta la cerimonia di assegnazione dei premi “Grandi Guglie della Grande Milano”, promossa dal Centro Studi Grande Milano. I riconoscimenti sono stati conferiti a Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda, e a Giuseppe Brambilla e Giovanni Postiglione, per il loro significativo contributo alla città.

Sono stati conferiti ieri i premi "Grandi GugliedellaGrandeMilano", iniziativa promossa questa mattina dal Centro Studi GrandeMilano, presieduto da Daniela Mainini, all'Aula Magna dell'Università Statale di Milano. Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono stati Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, Marina Brambilla rettrice dell'Università Statale, e al giornalista Venanzio Postiglione."Milano - ha detto Calabrò - vive una congiuntura storica complessa. Rischia di diventare un'area urbana per 'city users': persone che, in fondo, non sentono la città come propria. Non sono 'cives', cioè cittadini, che fanno del luogo in cui vivono una ragione profonda di appartenenza, in cui prende forma il proprio progetto di vita. Eppure, la peculiarità di Milano, nel corso della storia, è sempre stata la sua capacità di inclusione; la sua abilità di fornire risposte concrete alle domande che, via via, venivano poste dalla sua popolazione.