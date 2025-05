Aspiranti infermieri donano il sangue per i più fragili | Alto esempio di impegno verso il prossimo

In occasione della Giornata mondiale degli infermieri, gli aspiranti infermieri dell'Università La Sapienza di Viterbo hanno dimostrato un alto esempio di altruismo, donando il proprio sangue per aiutare i più fragili. Questo gesto semplice ma prezioso sottolinea l'importanza della solidarietà e dell’impegno verso il prossimo nella professione infermieristica.

Un gesto tanto semplice quanto prezioso quello degli Aspirantiinfermieri. In occasione della Giornata mondiale degli infermieri, gli studenti del primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in infermieristica dell'università La Sapienza, sede di Viterbo, hanno donato il loro sangue all'unità. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Aspiranti infermieri donano il sangue per i più fragili: "Alto esempio di impegno verso il prossimo"

