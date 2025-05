Asili nido il Comune approva le graduatorie | raddoppiano i posti nelle strutture convenzionate

Il comune ha approvato le graduatorie per gli asili nido, raddoppiando i posti nelle strutture convenzionate. Per l’anno educativo 2025-2026, saranno ammessi 1.280 bambini fra 0 e 3 anni, con un ulteriore aumento a 1.424 includendo gli spazi gioco, progettati per offrire opportunità di socializzazione e crescita ai piccoli di età compresa tra 18 e 36 mesi.

