Ascolti TV ieri sera Eurovision 2025 al via ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2. Con Lucio Corsi che ha emozionato il pubblico con "Volevo essere un duro" e Gabry Ponte come commentatore, i dati Auditel rivelano un grande successo per l'evento musicale europeo, che si svolge quest'anno a Basilea.

Lucio Corsi ha cantato Volevo essere un duro Gli ascolti TV di ieri sera, martedì 13 maggio 2025, hanno per protagonista l'Eurovision Song Contest 2025. La competizione quest'anno si tiene alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. La diretta è andata in onda su RAI 2 e a commentare

