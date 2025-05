ascolti tv i dati del 12 maggio 2025

Nella serata del 12 maggio 2025, i risultati auditel premiano la nuova fiction della Rai. La seconda puntata di "Gerri" ha raggiunto 3.220.000 spettatori, ottenendo un ottimo 19% di share. Al contempo, "L'Isola dei Famosi" su Canale5 ha registrato 2.049.000 spettatori, con un 17.5% di share. Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante serata televisiva.

Bene la nuova fiction della RaiNella serata di ieri, lunedì 12 maggio2025, su Rai Uno, la seconda puntata di Gerri ha coinvolto 3.220.000 spettatori con il 19% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi porta a casa 2.049.000 spettatori con uno share del 17.5%.Su Rai2 Audiscion si ferma a 524.000 spettatori pari al 3.2%.Su Italia1 FBI: Most Wanted non va oltre 1.002.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 726.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.3%). Su La7 100 Minuti ottiene 787.000 spettatori e il 4.4%.