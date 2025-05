Ascolti tv del 12 maggio Gerri contro l’Isola dei famosi E spunta Elisabetta Gregoraci

Il 12 maggio ha visto scontrarsi due colossi della televisione italiana: la fiction di Rai 1, Gerri, e l’Isola dei Famosi su Canale 5. Con oltre 3 milioni di spettatori, la seconda puntata di Gerri, "Come la neve al Sud", ha conquistato il pubblico, mentre Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nello show di Canale 5, accendendo gli animi.

La settimana televisiva si è aperta con uno scontro tra titani che ha coinvolto la fiction su Rai 1, Gerri, e l’Isola dei famosi su Canale 5.Dopo gli oltre 3 milioni di spettatori, la seconda puntata di Gerri con Giulio Beranek, intitolata Come la neve al Sud, è ambientata durante le vacanze di Natale. Gerri e Lea indagano su degli spari avvertiti in un deposito abbandonato; qui scoprono Villa del Possibile, un rifugio per donne in difficoltà che cela traffici illeciti. Intanto, Marinetti, con l’aiuto della vicequestore Aquarica, scava nel passato di Gerri, mentre tra lui e Lea cresce la” tensione”.Intanto su Canale 5 all’Isola dei famosi è arrivato Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio. Ed è arrivato il tempo della vendetta per i naufraghi sull’Isola di Montecristo.Su La7 la puntata di 100 minuti, il programma di inchieste di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, ha dato ampio spazio al clan dei Casalesi. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 12 maggio, Gerri contro l’Isola dei famosi. E spunta Elisabetta Gregoraci

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti tv del 12 maggio, Gerri contro l’Isola dei famosi. E spunta Elisabetta Gregoraci - Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di “Gerri”, mentre su Canale 5 è tornata l’Isola dei Famosi. Su Rai 2 ha debuttato Elisabetta Gregoraci. 🔗dilei.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino senza rivali, Lolita Lobosco conquista (anche in replica), Gerry Scotti senza Record, bene Fazio, Le Iene e Report - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 11 maggio, ha offerto ... 🔗msn.com

Ascolti TV dell’11 maggio, chi ha vinto tra Lolita Lobosco 3 e Lo Show dei Record - Chi ha vinto la gara degli ascolti dell’11 maggio tra “Le indagini di Lolita Lobosco 3” e “Lo show dei record”: i risultati ... 🔗dilei.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piangere e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.