Ascolti tv del 12 maggio Gerri contro l’Isola dei Famosi E spunta Elisabetta Gregoraci

Il 12 maggio, la televisione italiana ha visto un duello avvincente tra la fiction "Gerri" su Rai 1 e "L'Isola dei Famosi" su Canale 5. Con oltre 3 milioni di spettatori, "Gerri" ha catturato l'attenzione, mentre Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé, rendendo la serata ancora più interessante.

La settimana televisiva si è aperta con uno scontro tra titani che ha coinvolto la fiction su Rai 1, Gerri, e l’Isola dei Famosi su Canale 5.Dopo gli oltre 3 milioni di spettatori, la seconda puntata di Gerri con Giulio Beranek, intitolata Come la neve al Sud, è ambientata durante le vacanze di Natale. Gerri e Lea indagano su degli spari avvertiti in un deposito abbandonato; qui scoprono Villa del Possibile, un rifugio per donne in difficoltà che cela traffici illeciti. Intanto, Marinetti, con l’aiuto della vicequestore Aquarica, scava nel passato di Gerri, mentre tra lui e Lea cresce la” tensione”.Intanto su Canale 5 all’Isola dei Famosi è arrivato Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio. Ed è arrivato il tempo della vendetta per i naufraghi sull’Isola di Montecristo.Su La7 la puntata di 100 minuti, il programma di inchieste di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, ha dato ampio spazio al clan dei Casalesi. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 12 maggio, Gerri contro l’Isola dei Famosi. E spunta Elisabetta Gregoraci

