ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025 | GERRI 19% L’ISOLA DEI FAMOSI 175% TORNA CADUTA LIBERA 178%+181% SINNER 139%

Il 12 maggio 2025 è stato un lunedì ricco di emozioni televisive, con ascolti significativi per programmi come "Gerri" e "L'Isola dei Famosi", trasmessi eccezionalmente nel corso della settimana. Scopriamo insieme i dati d'ascolto e i trend delle reti, evidenziando le performance dei principali competitor in questa serata di intrattenimento.

ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025 • Lunedì •. Gli ascolti tv di lunedì 12 maggio 2025 con la seconda puntata di Gerri e l’Isola dei Famosi eccezionalmente di lunedì. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2969 36.33 PT – 7471 37.29 M E D I A S E T 24H – 3038 37.18 PT – 6959 34.71 Tg1 Mattina – 456 12.10 Tg1 – 890 18.48 UnoMattina – 856 19.28 Storie Italiane – 821 19.70 Tg1: Udienza Papa Leone XIV (10:55) – 1012 18.85 E’ Sempre Mezzogiorno! Menù – 1792 17.86 Tg1 + Economia – 3284 25.57 + 2591 20.91 La Volta Buona – 1800 15.76 La Volta Buona – 1777 18.79 La Volta Buona Special – 1352 15.88 Tg1 – 1372 16.11 Pres. La Vita in Diretta – 1664 18.41 La Vita in Diretta (17:40) – 2115 21.23 L’Eredità – 2783 23.20 L’Eredità – 3944 25.74 Tg1 – 4668 24.94 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4792 24.14 + 5904 28.36 Gerri – 3220 19. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025: GERRI (19%), L’ISOLA DEI FAMOSI (17,5%), TORNA CADUTA LIBERA (17,8%+18,1%), SINNER (13,9%)

