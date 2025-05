Ascoli | Francesco Pecci e Uniko Spa pronti all' acquisizione dal gruppo Pulcinelli

L'Ascoli vive un momento cruciale con Francesco Pecci, amministratore delegato di Uniko Spa, in procinto di acquisire il club dal gruppo Pulcinelli. Con il supporto di significativi imprenditori locali, Pecci si appresta a rafforzare la sua proposta, rendendo questa settimana determinante per il futuro della società sportiva marchigiana.

L’Ascoli si prepara ad affrontare una settimana particolarmente importante per il futuro societario. FrancescoPecci, amministratore delegato di Uniko Spa società benefit, ha già raccolto l’adesione di vari rilevanti imprenditori ascolani e nelle prossime ore si prepara ad incontrarne altri pronti a dare la propria disponibilità nel sostenere il progetto volto ad acquisire le quote azionarie del Picchio attualmente detenute dalla famiglia Pulcinelli. L’incontro avuto venerdì pomeriggio nei locali della Bottega del terzo settore alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore Nico Stallone ha prodotto importanti segnali positivi per l’imprenditore di Orte che in questi giorni si sta preparando a chiudere il cerchio per poi presentare in via formale un’offerta volta a rilevare lo storico club di corso Vittorio Emanuele. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net