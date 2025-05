Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord | bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35

(R)voluzione del latte è un'iniziativa dell'APS Comunica Sociale, finanziata dai fondi Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il progetto sostiene la produzione artistica per giovani under 35 a Napoli Nord, attivando un collettivo artistico per promuovere la rigenerazione urbana attraverso azioni creative e la valorizzazione del talento giovanile del territorio.

(R)voluzione del latte è un progetto promosso dall'APS Comunica Sociale, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ha attivato un collettivo di artisti attraverso varie azioni che coinvolgano i giovani dell'area a Nord di Napoli nella rigenerazione di.

