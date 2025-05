Ars Manualis mercatino d' artigianato artistico

Ars Manualis, il mercatino d'artigianato artistico, si svolgerà a Firenze dal 15 al 18 maggio 2025. Piazza Santa Maria Novella si riempirà di colori e creatività, offrendo un'occasione unica per scoprire e acquistare opere realizzate da talentuosi artigiani. Venite a esplorare e sostenere l’arte nella sua più autentica forma, dalle 10 alle 19.

Ars Manualis, il mercatino d'artigianato artistico, torna a Firenze dal 15 al 18 maggio 2025. Piazza Santa Maria Novella si tingerà ancora una volta dei colori delle creazioni degli artigiani, che vi aspettano dalle 10 alle 19. Ars Manualis nasce col proposito di portare "nella piazza".

