Arrivato in ospedale mi hanno depilato le pa**e | Robert Fripp ha avuto un infarto e ha subito due interventi Il chitarrista dei King Crimson scherza

Paura per Robert Fripp, il leggendario chitarrista dei King Crimson, che ha recentemente affrontato un infarto a Bergamo. Ricoverato d'urgenza, Fripp ha raccontato con ironia l'esperienza, includendo un'inaspettata depilazione, in un video insieme alla moglie Toyah Wilcox. L'artista si trovava in Italia per un evento musicale.

Paura per RobertFripp, chitarrista dei KingCrimson, che ha avuto in infarto ed è stato ricoverato d’urgenza a Bergamo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo ha raccontato lo stesso musicista in un video con la moglie Toyah Wilcox. Fripp si trovava nel nostro Paese il 26 aprile per esibirsi con la Orchestra of Crafty Guitarists a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.L’artista però aveva avuto qualche problema di reflusso gastroesofageo, un problema di cui già soffriva da tempo. Nel momento in cui però i dolori si sono fatti lancinanti, immediato il ricovero in ospedale. I medici si sono trovati davanti subito a infarto con tre arterie compromesse.“Mio marito ha avuto un infarto due settimane fa, ma era nel posto giusto al momento giusto”, ha commentato la moglie Toyah. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Arrivato in ospedale mi hanno depilato le pa**e”: Robert Fripp ha avuto un infarto e ha subito due interventi. Il chitarrista dei King Crimson scherza

Potrebbe interessarti su Zazoom

INVINCIBLE DI ROBERT KIRKMAN IN ARRIVO IL 26 MARZO SU AMAZON PRIME VIDEO

La prima stagione di Invincible, la nuova serie animata dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, debutterà venerdì 26 marzo 2021 in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo.