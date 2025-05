Arrivata in porto la nave Humanity | a bordo 125 migranti di cui 50 minori

È giunta al porto di Ravenna la nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity, con 125 migranti a bordo, tra cui 50 minori non accompagnati. Arrivata nella serata di domenica, la nave porta una testimonianza drammatica di salvataggio, evidenziando la vulnerabilità di queste persone, soprattutto dei più giovani, durante la loro pericolosa fuga.

È Arrivata al porto di Ravenna la naveHumanity1 della ong tedesca Sos Humanity con a bordo 125 persone salvate nella serata di domenica. Tra loro sono donne e circa 50 minori non accompagnati, "particolarmente a rischio durante la fuga", come sottolineato dall'organizzazione.

