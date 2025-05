Arriva la Fiat 500 Hybrid a Mirafiori forse si chiamerà Torino

È ufficiale: la Fiat 500 hybrid sta per arrivare a Mirafiori, con la possibile denominazione Torino. Dallo stabilimento torinese sono stati prodotti i primi esemplari di preserie della versione mild, anticipando il lancio della nuova 500e. Scopriamo insieme le novità di questo modello eco-friendly che segna un passo importante nella mobilità sostenibile.

Dallo stabilimento torinese di Mirafiori sono stati appena “sfornati” i primi esemplari di preserie della Fiat 500 ibrida. La variante mild, come spiega la rivista Quattroruote, sarebbe dovuta uscire il prossimo anno. Il costruttore ha però deciso di lanciare la versione ibrida della 500e entro fine 2025 : modello mille tre cilindri. Sarà forse (ma non . Arriva la Fiat 500 Hybrid a Mirafiori, forse si chiamerà “Torino” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Arriva la Fiat 500 Hybrid a Mirafiori, forse si chiamerà “Torino”

