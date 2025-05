Arriva Bluetooth 6 1 offrendo più privacy e autonomia per tracker auricolari e wearable

Arriva il Bluetooth 6.1, il nuovo standard che promette di rivoluzionare l'esperienza degli utenti con dispositivi IoT. Grazie a miglioramenti significativi in termini di privacy e autonomia, tracker, auricolari e wearable guadagnano in sicurezza e efficienza. Scopri le novità e come possono influenzare il tuo modo di connetterti.

Il nuovo standard Bluetooth 6.1 introduce aggiornamenti fondamentali: più sicurezza e maggiore autonomia per dispositivi IoT.L'articolo ArrivaBluetooth 6.1 offrendo più privacy e autonomia per tracker, auricolari e wearable proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Arriva Bluetooth 6.1 offrendo più privacy e autonomia per tracker, auricolari e wearable

