Arrestato Vincenzo Luca Milione | è indagato anche per il presunto omicidio di Mara Favro

Il 12 maggio 2025, i carabinieri hanno arrestato Vincenzo "Luca" Milione, gestore della pizzeria di Chiomonte, indagato per il presunto omicidio di Mara Favro. La donna, scomparsa nel 2024, aveva lavorato nel locale, e i suoi resti sono stati rinvenuti nei boschi di Gravere. L'inchiesta si intensifica, gettando una nuova luce su questo inquietante caso.

Ieri, lunedì 12 maggio 2025, i carabinieri hanno ArrestatoVincenzoMilione, da tutti conosciuto come Luca. È il gestore della pizzeria di Chiomonte dove lavorava MaraFavro, la donna scomparsa nel 2024, le cui ossa sono state ritrovate nei mesi scorsi nei boschi di Gravere. Per la sua morte. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Arrestato Vincenzo (Luca) Milione: è indagato anche per il presunto omicidio di Mara Favro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arrestato Vincenzo (Luca) Milione: è indagato anche per il presunto omicidio di Mara Favro - Ieri, lunedì 12 maggio 2025, i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Milione, da tutti conosciuto come Luca. È il gestore della pizzeria di Chiomonte dove lavorava Mara Favro, la donna scomparsa nel 20 ... 🔗torinotoday.it

Arrestato Vincenzo Milione, indagato per l’omicidio di Mara Favro: violata la sorveglianza - Il gestore della pizzeria dove lavorava la donna scomparsa l’8 marzo 2024 e ritrovata morta un anno dopo nei boschi di Gravere è finito in manette per aver infranto le prescrizioni del tribunale. Inta ... 🔗giornalelavoce.it

Arrestato vincenzo milione, sospettato nell’omicidio di mara favro, per violazione delle misure restrittive - L’arresto di Vincenzo Milione a Susa per violazione delle misure di sorveglianza riaccende le indagini sull’omicidio di Mara Favro, i cui resti sono stati trovati a Gravere dopo la scomparsa da Chiomo ... 🔗gaeta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

GIGI PROIETTI: IL RICORDO DI VINCENZO SALEMME

Caro Gigi, ti scrivo qualche riga quando ancora non so se sar? consentito venire a darti l?ultimo saluto.