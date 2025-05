Arrestato Vincenzo Luca Milione datore di lavoro di Mara Favro | aveva violato la sorveglianza

Vincenzo Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro e indagato per il suo omicidio, è stato arrestato per violazione delle disposizioni di sorveglianza del tribunale. Pur essendo stato fermato dalle forze dell'ordine, l'arresto è del tutto separato dalla scomparsa e dal decesso di Favro, rimasti ancora avvolti nel mistero.

