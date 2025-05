Arrestato per violenza sessuale subito liberato

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un giovane di 29 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato per violenza sessuale su una donna in un episodio avvenuto il 10 maggio. Tuttavia, dopo un'udienza, è stato subito liberato, sollevando interrogativi e preoccupazioni nella comunità locale riguardo alla gestione di tali reati.

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un 29enne di origine nigeriana è stato Arrestato per l'ipotesi di reato di violenza di sessuale su una donna, per un presunto episodio avvenuto nella notte del 10 maggio in via Patti. Il giovane è stato accompagnato in carcere e poi stamattina, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto im tribunale, è stato rimesso in libertà dal giudice Matteo Gambarati: la versione resa dall'indagato, che in aula ha risposto alle domande, è apparsa verosimile, mentre quella raccolta dalla parte offesa che aveva sporto denuncia non è risulta riscontrata rispetto a quanto riportato nel certificato medico. Il fattoL'episodio da cui è scaturito l'arresto è avvenuto alle 3 della notte del 10 maggio, quando i cittadini hanno chiamato il 113 dopo aver sentito urla femminili provenire dal parco di via Patti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato per violenza sessuale, subito liberato

