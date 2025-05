Arrampicata sportiva A Curno gli europei giovanili boulder Stella Giacani presente

Dal 15 al 18 maggio, Curno (BG) ospiterà i Campionati Europei Giovanili Boulder. Tra i protagonisti, la campionessa italiana U18 Stella Giacani, medaglia d’argento in Coppa Europa Senior, che rappresenterà la sua categoria Under 19. L’evento promette di offrire emozioni e sfide entusiasmanti per gli atleti under 17, 19 e 20.

L’atleta chiaravallese – campionessa Italiana U18, medaglia d’argento in Coppa Europa Senior a Roma – gareggerà nelle gare dell’Under 19CHIARAVALLE, 13 maggio 2025 – Dal 15 al 18 maggio appuntamento con i Campionati europeigiovaniliboulder a Curno (BG) per gli atleti under 17, Under 19 e Under 21 della Nazionale Italiana. Faranno parte della squadra Under 17 Carolina Gradaschi (detentrice anche della Coppa Italia assoluta U17), la trevigiana Virginia Bresolin (Campionessa Italiana U16), la veneziana Giorgia Zanetti, la romana Leonora Lucarelli, il padovano Leonardo Donola, il fiorentino Emiliano Zingrini (vice Campione Italiano U16), il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris (Campione Italiano U16, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta 2024) e i torinesi Gabriele Fisanotti (detentore della Coppa Italia assoluta U17), Matteo Tranquilli e Maia Marinescu. 🔗Leggi su .com

