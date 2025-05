Armi e droga in casa a Caltanissetta arrestato pregiudicato ventenne

A Caltanissetta, un ventenne con precedenti penali è stato arrestato dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela. Durante controlli mirati, le forze dell'ordine hanno scoperto armi e droga in un'area recintata adibita a parcheggio, portando a importanti provvedimenti contro il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi.

GELA (Caltanissetta) (ITALPRESS) – La Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, nel corso di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno sottoposto a perquisizione un’area adibita a parcheggio, interamente recintata, ove poco prima un giovane, con fare sospetto, aveva fatto ingresso al suo interno. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire, celato sotto di una pedana di legno e avvolto nel cellophane, un involucro contenente 480 grammi di marijuana. Nel medesimo sito, sono stati trovati diversi componenti di ponteggio per costruzioni edili, sottoposti a sequestro perché di probabile provenienza furtiva. L’attività di controllo si è successivamente estesa agli altri siti nella disponibilità del giovane, in particolare, in una villetta ubicata in contrada Manfria dove, all’interno dell’armadio della camera da letto, i cani poliziotto hanno segnalato la presenza di una pistola a salve che, da successivi accertamenti, è risultata modificata, con la sostituzione della canna, e quindi idonea a fare fuoco. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Armi e droga in casa a Caltanissetta, arrestato pregiudicato ventenne

Approfondimenti da altre fonti

Torre del Greco, nascondeva hashish e armi in cantina: arrestato 37enne - Un 37enne è stato arrestato a Torre del Greco per detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine. Nella sua casa in via Unità ... 🔗msn.com

Gela, armi e droga occultate in casa. Arrestato 20enne - la Squadra Mobile e il Commissariato di PS di Gela, nel corso di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno sottoposto a perquisizione un’area adibita a parcheggio ... 🔗ilmetropolitano.it

Caltanissetta, spaccio di droga nel proprio locale. Arrestati padre e figlio - Nel locale è stato trovato ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi ... 🔗meridionews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".