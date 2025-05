Armatevi e pagateci | così l’Italia è diventata uno dei grandi esportatori mondiali di armi

...la propria influenza nel mercato delle armi. Investimenti mirati e alleanze strategiche hanno trasformato il paese in un attore cruciale nel settore della difesa, suscitando dibattiti etici e politici su questo fenomeno. In questo contesto turbolento, l'Italia si appresta a indirizzare risorse e capacità produttive verso un futuro sempre più militarizzato.

In un mondo attraversato da venti di guerra e tensioni crescenti, l'industria italiana degli armamenti vive un momento di straordinaria ascesa. l'Italia, con un balzo impressionante, si è affermata come uno dei principali esportatori di armi pesanti, scalando le classifiche globali e consolidando il suo ruolo in un mercato in continua espansione. Tuttavia, dietro i numeri trionfali si cela un dibattito complesso: tra il pragmatismo di un settore economico in crescita e le ombre di una trasparenza sempre più minacciata, il Governo Meloni sembra deciso a riscrivere le regole del gioco.Un'ascesa vertiginosaI dati parlano chiaro: secondo il Sipri, l'autorevole istituto di ricerca sulla pace di Stoccolma, l'Italia è passata dal decimo al sesto posto tra i maggiori esportatorimondiali di armi pesanti nel quinquennio 2020-2024, con un aumento delle vendite del 138%, il più alto in termini percentuali a livello globale.