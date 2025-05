Arezzo è una città sicura? Confronto aperto il 24 maggio organizzato da Tra Tevere e Arno

Arezzo si interroga sul tema della sicurezza: il 24 maggio si terrà un confronto aperto, organizzato da "Tra Tevere e Arno", per discutere le percezioni e le esperienze dei cittadini. Saranno raccolte segnalazioni, denunce e proposte operativa tramite email e WhatsApp, invitando tutti a partecipare attivamente al dibattito. È il momento di far sentire la propria voce!

Arezzo, 13 maggio 2025 – Arezzo è una cittàsicura? Confrontoaperto il 24 maggioorganizzato da "Tra Tevere e Arno".Cittadini invitati a fare segnalazioni, denunce, valutazioni, suggerimenti di proposte operative scrivendo a Arezzocittasicura@gmail.com, o con un whatsapp al n. 3532106511Ma Arezzo è una cittàsicura? La domanda da anni è sulla bocca di tutti. Alcuni hanno già risposte preconfezionate. Altri si domandano se bisogna accontentarsi o meno del fatto che le autorità evidenzino come altre città (quelle più grandi) sono molto meno sicure di Arezzo. Altri ancora sostengono che non ci sarà modo di modificare la situazione perché sono troppi i fattori che comportano l'insicurezza diffusa rispetto al passato.L'associazione culturale "Tra Tevere e Arno" ha affrontato più volte questo complesso argomento negli ultimi 5 anni nell'ambito delle centinaia di lezioni-Confronto tenute nelle quarte e quinte classi delle scuole superiori di Arezzo e Provincia.

