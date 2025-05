Arci Bolognesi la denuncia di una residente | Decenni di degrado rumori molesti e disagi

La situazione del Circolo Arci Bolognesi continua a sollevare preoccupazioni tra i residenti. Una denuncia recente mette in luce decenni di degrado, rumori molesti e disagio. Una lettrice, colpita dall’articolo sulla cena con i vicini, sente il bisogno di esprimere il proprio punto di vista e condividere la sua esperienza. Ecco la sua lettera.

Riceviamo e pubblichiamo: "Gentile direttore, ho letto con stupore e una certa amarezza l'articolo relativo alla situazione del Circolo Arci Bolognesi e alla cena recentemente organizzata con i vicini. Mi sembra doveroso, in qualità di residente.

I residenti: "Da anni viviamo nel disagio. Dialogo? Solo fumo" - Riceviamo e pubblichiamo: scriviamo a nome dei numerosi cittadini residenti nelle vicinanze del circolo Arci Bolognesi, per esprimere una nostra rinnovata preoccupazione. La situazione del circolo è n ... 🔗msn.com

"Da decenni, chi abita vicino al circolo Bolognesi subisce musica alta, mancanza di sonno e degrado" - Caro Carlino, ho letto con stupore e una certa amarezza l’articolo relativo alla situazione del Circolo Arci Bolognesi e alla ... 🔗msn.com

Il Comune al circolo Arci Bolognesi: "Liberi la sede di piazza San Nicolò". Lavori in vista, l’esposto dei residenti - Entro la fine di luglio, con ogni probabilità, l’immobile di piazzetta San Nicolò in cui ha sede il circolo Arci Bolognesi dovrà ... presentato da una serie di residenti che contestano ... 🔗msn.com

