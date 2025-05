Archeologico Qualità premiata il MaM cresce

Il Museo Archeologico di Monteriggioni, a soli due anni dalla sua apertura, si distingue nel panorama culturale toscano, ottenendo il sedicesimo posto nella prestigiosa classifica dei musei di "rilevanza regionale". Con una crescente affluenza e riconoscimenti per la sua qualità espositiva, il MaM si afferma come un'eccellenza archeologica in continua evoluzione.

Non ha ancora due anni di vita ma già va a gambe levate. Proprio così. Il MaM – Museo Archeologico di Monteriggioni continua a dare soddisfazioni e si afferma come una delle eccellenze del panorama culturale toscano, conquistando il sedicesimo posto nella classifica dei musei di "rilevanza regionale", stilata dalla Regione Toscana. Un risultato straordinario, reso ufficiale da un recente decreto, che assume un valore ancora più significativo se si considera che il museo è stato inaugurato, appunto, meno di due anni fa.Il riconoscimento attesta non solo la Qualità dell’offerta museale, ma anche la visione strategica dell’amministrazione comunale, che ha investito fortemente nella valorizzazione del complesso di Abbadia Isola, sede del museo. Un investimento che ha trasformato un luogo storico in un polo culturale vivo e inclusivo, capace di restituire valore al territorio attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Archeologico. Qualità premiata, il MaM cresce

