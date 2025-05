Arabia Saudita Emirati Qatar | anche per Trump il Golfo è al centro del mondo

Nel suo secondo mandato, Donald Trump punta agli alleati del Golfo, inaugurando una serie di missioni internazionali con una visita in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Questo viaggio non solo segna un ritorno alle relazioni strategiche, ma invia un chiaro segnale dell'importanza del Golfo nel panorama geopolitico contemporaneo.

Un viaggio per inaugurare la serie delle missioni all’estero del secondo mandato, ma anche per mandare un messaggio potente: Donald Trump parte per la visita in ArabiaSaudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, la seconda all’estero del suo nuovo mandato dopo il passaggio a Roma per i funerali di Papa Francesco il 26 aprile e la prima a esplicito contenuto politico, e riconosce che l’area del Golfo è centrale per gli equilibri mondiali. Il clima è molto cambiato rispetto al maggio del 2017, quando Trump arrivò in ArabiaSaudita alla corte di Mohammad bin Salman, ambizioso principe ereditario del Paese, per concludere un accordo sulla vendita di armamenti da 100 miliardi di dollari. La visita nella strategia UsaA Riad per il summit del Consiglio di Cooperazione del Golfo, a Doha per l’incontro con l’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e ad Abu Dhabi per dialogare col presidente Emiratino Mohammed bin Zayed arriverà un Trump che vorrà sondare l’amicizia verso gli Usa e l’affidabilità delle petromonarchie ma, in sostanza, avrà anche bisogno di loro. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Arabia Saudita, Emirati, Qatar: anche per Trump il Golfo è al centro del mondo

