Apriremo uno sportello per le vittime di reato

Il sindaco di Reggio, Marco Massari, annuncia l'apertura di uno sportello di supporto psicologico per le vittime di reato, simile a quello di Modena. Questa iniziativa mira a fornire assistenza specialistica e orientamento verso percorsi adeguati per chi ha subito un reato, dimostrando un impegno concreto verso la tutela di chi ha vissuto esperienze traumatiche.

"Con la Regione penso che arriveremo ad attivare, come fatto a Modena, uno sportello di sostegno psicologico per le vittime di tutti i reati, che potranno anche essere indirizzate nei percorsi più corretti". Lo dice Marco Massari, sindaco di Reggio, replicando in Consiglio comunale ad una mozione sulla sicurezza urbana presentata da Fratelli d'Italia. Gettando la palla nel campo del Governo Meloni, il primo cittadino spiega: "Al ministro Piantedosi ho chiesto diverse cose: l'esercito in stazione, l'aumento dei posti per i minori accompagnati nel sistema di accoglienza integrato Sai, che ad oggi sono 26, ed hanno una efficienza quasi del 100% e infine ho chiesto la possibilità di sforare il tetto della pianta organica della polizia locale e un aumento delle forze dell'ordine. Ma l'unica risposta arrivata è stata quella dell'esercito.

